El Liverpool se clasificó a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa, tras su emocionante victoria sobre el Tottenham por 3-1, en el partido que enfrentó a ambos esta noche en el estadio de Anfield, dentro de la tercera ronda del torneo (ronda de 32).

Alexis Mac Allister adelantó al Liverpool en el minuto 21, y su compañero Cody Gakpo añadió el segundo gol en el minuto 54.









El Tottenham no se rindió y logró recortar distancias en el minuto 69 a través de Conor Gallagher, con lo que el partido se encendió.









Pero el Liverpool mantuvo su ventaja e incluso añadió el tercer gol a través de Dominik Szoboszlai en el minuto 90+1, acabando con las esperanzas de su rival.









El partido contó con la participación del egipcio Omar Marmoush en el ataque del Tottenham hasta el final del encuentro, pero no logró batir la portería del Liverpool.

El Tottenham había accedido a esta fase con su amplia victoria sobre el Charlton Athletic por 5-1, en la ronda anterior.

En cuanto a los nueve equipos de la Premier League que disputan competiciones europeas, que son: Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Sunderland, todos ellos entraron en la Copa Carabao en la tercera ronda.