El Real Madrid ha iniciado la nueva era de José Mourinho de una forma poco habitual, después de que el club se limitara a presentar a su técnico portugués en un acto privado, lejos de la afición y los medios de comunicación, en un paso que supone una clara ruptura con una tradición arraigada que el conjunto blanco solía seguir con sus fichajes y cuerpos técnicos.

Según informó el diario español "Sport", el Real Madrid celebró su primer acto de bienvenida privado este verano, y Mourinho fue su protagonista, después de firmar un contrato que se extiende hasta el año 2029. Sin embargo, el club no presentó el acontecimiento de la forma tradicional, y se limitó a mostrar imágenes de la ceremonia de la firma a través de su canal de televisión, sin celebrar una rueda de prensa ni dar la oportunidad a los medios de escuchar al entrenador portugués.

Este método se enmarca dentro de una decisión adoptada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de cambiar la manera de presentar a los recién llegados este verano, tras optar por limitarse a actos privados en lugar de organizar presentaciones multitudinarias, en un precedente al que el club no estaba acostumbrado en los últimos años.

Habitualmente, los grandes fichajes gozaban de un recibimiento multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu, especialmente cuando se trataba de nombres de talla mundial, como ocurrió con Kylian Mbappé hace dos años, cuando el club abrió las puertas del estadio a la afición para celebrar la llegada de la estrella francesa.

Pero esta vez, la escena no se repetirá con los nuevos fichajes del Real Madrid, entre ellos Yan Diomandé y Marc Cucurella, pese a que Diomandé es considerado uno de los fichajes más destacados del club este verano y el más caro en la historia del equipo según los informes, con la excepción del fichaje de Eden Hazard.

La directiva de Pérez optó por aplicar la nueva política desde la llegada de Mourinho, quien regresó al Real Madrid para liderar el proyecto deportivo tras la victoria del presidente en las últimas elecciones y la realización de una serie de cambios en la plantilla del equipo, convirtiéndose así el entrenador portugués en la primera gran figura sometida a este nuevo método de presentación del club.

Mourinho no realizó ninguna declaración durante el acto de presentación, y el acontecimiento tampoco apareció de forma clara en las cuentas oficiales del Real Madrid en las redes sociales, algo que llevó al diario "Sport" a describir la ocasión como "la presentación fantasma", en alusión a la ausencia de presencia mediática y de aficionados.

De este modo, la afición del Real Madrid y los medios de comunicación tendrán que esperar hasta el viernes 21 de agosto para escuchar a Mourinho hablar por primera vez como entrenador del equipo, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento inaugural ante el Espanyol en LaLiga.