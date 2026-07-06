Vídeo: «Con el torso al descubierto»... La princesa de Noruega sorprende a Haaland en el vestuario tras la eliminación de Brasil

Erling Haaland acaparó la atención en la victoria de Noruega 2-1 sobre Brasil en los octavos del Mundial 2026.

Haaland marcó los dos goles de Noruega y eliminó a Brasil en uno de los momentos clave del torneo.

Pero el delantero no solo brilló en el campo: también acaparó la atención en el vestuario con una inesperada visita real.

Según el «Daily Mail», tras el partido los jugadores celebraron en el vestuario y recibieron la visita sorpresa de la princesa Ingrid Alexandra, hija del príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit, quien acudió a felicitarles.

Junto a su hermano, el príncipe Magnus, habló con todos los jugadores, pero se apresuró a abrazar a Haaland, quien lucía el torso desnudo tras quitarse la camiseta.

Ingrid, segunda en la línea de sucesión, se convertirá en reina de Noruega, así que su presencia en Nueva Jersey fue relevante.

Hizo su primera aparición en el torneo durante la victoria de su selección ante Senegal en la fase de grupos, cuando sustituyó a su padre en el último momento.

El príncipe Haakon canceló su viaje tras la operación de su esposa, así que la princesa asumió el papel de amuleto en ambos partidos, en los que Noruega —y sobre todo Haaland— brilló en su regreso al Mundial tras 28 años.

Es su primera aparición pública tras el trasplante de pulmón de la princesa heredera Mette-Marit, noticia que acaparó titulares en Noruega junto al éxito de Haaland.

En lo deportivo, Haaland marcó dos goles y llegó a siete, igualando a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro.



