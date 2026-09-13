El Manchester City resolvió el derbi de la ciudad de Manchester con una emocionante victoria a domicilio ante el Manchester United por un gol a cero, en el encuentro disputado en el estadio de Old Trafford este domingo, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League.

El único gol del Manchester City lo marcó el noruego Erling Haaland en el minuto 60, aprovechando un centro dentro del área pequeña.





El Manchester City elevó su cuenta a 12 puntos en la segunda posición, a solo la diferencia de goles del líder Arsenal, mientras que el Manchester United se quedó estancado en 4 puntos en el decimotercer puesto.

El Manchester City jugó con diez futbolistas desde el minuto 23, que fue testigo de la expulsión de Phil Foden con tarjeta roja directa.

Polémica arbitral en el derbi de Manchester

El partido vivió una polémica arbitral, cuyo inicio llegó con la expulsión de Phil Foden en el minuto 23, cuando se produjo un choque entre Bruno Fernandes y Foden. Este último cayó al suelo a raíz de ello, pero pateó al capitán del United con el pie, algo que el árbitro Michael Oliver consideró una infracción merecedora de la expulsión directa del partido.

Michael Oliver no dudó en mostrar la tarjeta roja a Foden, con lo que el Manchester City se vio obligado a completar el derbi de Manchester con diez futbolistas desde el minuto 23, en un duro golpe para el equipo, que perdió a uno de sus elementos ofensivos más destacados de forma muy temprana.

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La decisión de expulsar a Foden provocó la protesta de Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, en la banda, donde el entrenador mostró su enfado por la decisión del árbitro, pero no realizó ningún cambio en su alineación tras la tarjeta roja y prefirió mantener a los elementos que tenía sobre el terreno de juego hasta el final de la primera parte.









La polémica arbitral continuó en el gol de Haaland, después de que su compañero Josko Gvardiol enviara un centro dentro del área que llegó al delantero noruego, quien mandó el balón a la red, pero el juez de línea levantó la bandera de fuera de juego, por lo que el árbitro Michael Oliver decidió anular el gol en un principio, antes de que el árbitro de vídeo interviniera para revisar la jugada y comprobar la validez de la decisión.

Tras recurrir a la tecnología de vídeo, Michael Oliver decidió conceder el gol a favor del Manchester City, después de que se comprobara que el centro de Gvardiol impactó en el pie de Patrick Dorgu antes de llegar a Haaland, que ya se encontraba en posición de fuera de juego en el momento del envío del balón. Sin embargo, el toque del defensa del Manchester United cambió el curso de la jugada, por lo que el árbitro consideró que el balón pasó a una situación nueva y concedió el gol.

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