El Al-Ittihad tropezó en su primer examen de la Roshn Saudi League, después de verse obligado a disputar buena parte de su partido ante el Al-Khaleej con solo 10 jugadores.

El Al-Ittihad empató 1-1 con el Al-Khaleej, en el encuentro que enfrentó a ambos hoy sábado, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la primera jornada de la Roshn League.

El Al-Ittihad estuvo cerca de marcar cuando dispuso de un penalti, ejecutado por el centrocampista argelino Houssem Aouar en el minuto 32, pero Hamed Al-Shanqiti, portero del Al-Khaleej, logró detenerlo.

Sin embargo, el delantero marroquí Youssef En-Nesyri compensó ese penalti al marcar el gol de la ventaja en el minuto 43, tras rematar de cabeza y de manera notable un balón centrado por el lateral derecho Ahmed Al-Julaidan hacia el interior de la red.

Pero el Al-Khaleej comenzó la segunda parte de forma muy contundente, hasta el punto de que consiguió anotar el gol del empate apenas 7 minutos después del inicio, concretamente en el minuto 52, a través de su jugador Julien Domínguez, que remató de cabeza un balón centrado hacia el interior de la red.

El gol de Domínguez llegó por un error fatal del defensa portugués Danilo Pereira en la labor de marcaje, aunque no fue el último error.

Y apenas 6 minutos después, el defensa portugués fue expulsado de forma directa, tras revisión en el videoarbitraje, por dar una patada a un jugador del Al-Khaleej sin balón.

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, se vio obligado a reducir su potencial ofensivo, dando entrada a Hassan Kadesh para suplir la expulsión de Pereira, a costa del extremo francés Moussa Diaby.

Y a pesar de que el Al-Ittihad dominó la posesión del balón en los minutos siguientes, no logró anotar el gol de la victoria, y el partido terminó con un empate a un gol.

El empate otorgó al Al-Ittihad y al Al-Khaleej su primer punto en la nueva temporada de la Roshn League, situándose en el noveno y décimo puesto de la clasificación.