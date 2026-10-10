Vídeo: con 28 años de diferencia, una huella poco común coloca a Henderson en la historia de la Premier League

Jordan Henderson tuvo un inicio inmejorable en su primer partido como titular sobre el césped del Chelsea en la Premier League, luego de marcar y asistir durante los primeros minutos ante el Bournemouth.

Henderson adelantó al Chelsea apenas dos minutos después del inicio de su partido contra el Bournemouth, en la sexta jornada de la Premier League, el sábado, y en el minuto siguiente dio la asistencia para el segundo gol de Morgan Rogers.

Henderson, que llegó al Chelsea el pasado mercado de fichajes de verano, firmó un registro personal poco común, logrado antes que él únicamente por el exastro del Liverpool y del Leicester City, Emile Heskey.

Según la red Opta: "Jordan Henderson marcó un gol y dio una asistencia en apenas dos minutos y 29 segundos desde el inicio del partido del Chelsea contra el Bournemouth. En la historia de la Premier League, el único jugador que lo hizo en menos tiempo que él es Emile Heskey, que marcó y asistió durante los dos primeros minutos con el Leicester City contra el Derby County en abril de 1998".

Henderson no se detuvo ahí, sino que volvió a marcar con enorme maestría de balón parado en el minuto 70, para firmar su segundo gol personal en el partido y cerrar el 5-1 del Chelsea.

Según las estadísticas de Eurofoot, Henderson (36 años) se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un doblete con la camiseta del Chelsea en la Premier League desde que lo hiciera John Terry en 2017.

Henderson llegó al Chelsea el pasado verano de forma gratuita, tras disputar la temporada anterior en las filas del Brentford, y figuraba en la lista de Inglaterra para el Mundial 2026.



