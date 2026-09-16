Vídeo: ¿cómo se ganó Bono los corazones de los aficionados del Al-Hilal en la noche de la élite?

El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, acaparó las miradas en la noche de la victoria por 2-1 ante el Al-Gharafa catarí, durante el partido que enfrentó a ambos equipos el martes por la noche, en el inicio de su recorrido en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Pese a la importancia del resultado y del rendimiento sobre el terreno de juego, una sola imagen acaparó las miradas tras la salida de Nasser Al-Dawsari del partido, después de recoger una escena que refleja mucho de la personalidad de los jugadores del Al-Hilal y del espíritu de grupo dentro del equipo.

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Tras la sustitución de Nasser Al-Dawsari, el jugador dejó el brazalete de capitán sobre el césped, y el portugués Rúben Neves se dirigió hacia él para entregárselo al marroquí Yassine Bounou, por ser uno de los líderes más destacados del equipo y de los más experimentados.

Pero la sorpresa llegó del propio Bounou, quien rehusó ponerse el brazalete de capitán, en una imagen que despertó la admiración de la afición presente, después de insistir en que fuera Neves quien lo llevara en su lugar.

Bounou no trató el brazalete de capitán como un privilegio personal, sino que señaló a Neves y le pidió que se lo pusiera, en una escena llamativa que confirma que el guardameta marroquí estaba más interesado en el espíritu de grupo que en el protagonismo individual.

En cuanto la imagen apareció en las pantallas del estadio, la afición del Al-Hilal reaccionó con aplausos y saludos, en un claro reconocimiento del gesto del guardameta marroquí, sobre todo porque la escena se produjo en un momento en el que Bounou podría haber recibido el brazalete de capitán sin ninguna polémica.

Los pocos minutos que siguieron a la salida de Nasser Al-Dawsari se convirtieron en uno de los momentos más comentados del partido, después de que Bounou mostrara humildad y abnegación, y prefiriera que el brazalete siguiera con Neves en lugar de pasar a él.

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La escena no fue un simple intercambio del brazalete de capitán, sino que llevó un mensaje claro sobre la naturaleza de la relación dentro del vestuario del Al-Hilal, con la presencia de un grupo de estrellas de gran experiencia y fuertes personalidades.

Y Bounou, que estuvo presente en el partido para proteger la portería del Al-Hilal, acaparó las miradas esta vez lejos de las paradas, después de ofrecer una imagen humana que se ganó el reconocimiento de la afición, que lo aclamó de inmediato.