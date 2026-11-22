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Cole Palmer protagonizó un tenso enfrentamiento con su compañero lesionado Joao Pedro tras la humillante derrota del Chelsea en casa ante el Leeds United el sábado. La tensión estalló en Stamford Bridge después de que el Chelsea se viniera abajo en la segunda parte, con aficionados y jugadores conmocionados por el resultado.

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La tensión estalla al final del partido

La tarde del Chelsea se torció pese a que Emmanuel Emegha abrió el marcador en el minuto 25. Noah Okafor empató tres minutos después y Dominic Calvert-Lewin adelantó al Leeds a los ocho minutos de la segunda parte. Después llegó una ofensiva final, rematada por el segundo gol de Okafor y un tanto de Brenden Aaronson tras una jugada individual en el tiempo añadido.

Mientras los jugadores abandonaban el campo, el periodista de The Athletic Simon Johnson señaló que se había producido un «tenso intercambio» entre Palmer y el delantero lesionado Pedro. Un vídeo difundido en las redes sociales mostró a Palmer hablando con una mano delante de la boca. Después, Pedro puso las manos sobre los hombros de su compañero y se encogió de hombros, lo que llevó al internacional inglés a marcharse visiblemente molesto.

Mira el vídeo

Alonso habla del incidente tras el partido

En la rueda de prensa posterior al partido, un periodista sugirió que el desacuerdo comenzó cuando Pedro intentó convencer a Palmer, que se mostraba reacio, para que aplaudiera a la afición local. El entrenador Xabi Alonso restó importancia al incidente, aunque reconoció el estado de ánimo en Stamford Bridge .

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Alonso dijo: «No, estábamos decepcionados y los aficionados también lo estaban, porque tienen grandes expectativas. Lo sentimos por ellos y tenemos que superar esto juntos y encontrar soluciones. Ahora, como he dicho, desde luego no es el momento más fácil».

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«Es un momento delicado, pero tenemos que trabajar y mantenernos unidos porque todavía queda mucho camino por recorrer».

Crece la presión sobre Alonso y un Chelsea en apuros

La dura derrota prolonga la mala racha del equipo de Alonso, que solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Además, el resultado hizo que el Leeds superara al Chelsea en la clasificación de la Premier League.

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Palmer disputó los 90 minutos en Stamford Bridge, pero no logró provocar una reacción durante una pésima segunda parte. Por su parte, el internacional brasileño Pedro ya se ha perdido cinco partidos consecutivos por una lesión en el muslo, lo que ha privado al Chelsea de un importante recurso ofensivo.

Alonso debe recuperar cuanto antes la armonía en el vestuario antes de que el Chelsea se enfrente al Nottingham Forest el viernes. Superar lo que él mismo definió como un «momento delicado» y evitar que la frustración entre los jugadores se manifieste en público será crucial para que el Chelsea frene su caída y esté a la altura de las grandes expectativas de su afición.

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Recuperar por completo a Pedro es otra preocupación urgente de cara al partido del viernes. Aunque el Chelsea esperaba que el delantero pudiera jugar después del parón internacional, Alonso reveló el viernes que todavía no había vuelto a entrenarse, por lo que su presencia ante el Forest sigue en duda.