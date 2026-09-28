Vídeo: colapso en 27 minutos. La afición de Turquía se rebela contra Montella: ¡vete!

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, se encontró en una situación muy complicada tras la abultada derrota en casa por 4-1 ante la selección de Italia, en la noche del lunes, en la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

La afición turca recibió en su estadio de la ciudad de Bursa un enorme mazazo tras el hundimiento del equipo en los primeros 27 minutos ante Italia, que aprovechó la ocasión y batió las redes en 3 ocasiones, antes de completar el póker en la segunda parte.

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La afición turca no soportó la segunda derrota en el grupo (después de la derrota ante Francia) y su ira estalló contra Montella, exigiendo su marcha inmediata, así como la del presidente de la Federación Turca de Fútbol, desde que Italia se adelantó por dos goles (minutos 2 y 22), según el periodista de las cadenas TRTsport, Fatih Dogan.









Vincenzo Montella insiste en que "no esperaba" que los aficionados de Turquía reaccionaran con tanta rabia "después de todo lo que estos jugadores han hecho en los últimos tres años".

El técnico italiano ya afrontaba fuertes críticas tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y, después, la derrota en casa ante Francia por 1-0 en la Liga de Naciones de la UEFA.

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El sitio Football Italia recogió las declaraciones de Montella a la cadena Sky Sport Italia, en las que dijo: "La primera media hora fue, sin duda, algo para olvidar. Jugar cada tres días a este nivel exige una concentración y una experiencia determinadas de las que ahora carecemos".

Y prosiguió: "Estábamos en la Liga de Naciones de la UEFA (Liga C) hace dos años, y ganamos el título (Liga B) la última vez, así que hemos demostrado claramente que necesitamos mejorar en este aspecto. Se requiere reajustarse mental y físicamente cada pocos días, y eso no es algo fácil de aprender rápido".

A Montella se le preguntó por el motivo de todos estos errores garrafales ante Italia en la primera parte, y explicó: "Sin duda, al principio ellos estaban más preparados mentalmente. Nosotros estábamos descoordinados, por lo que corrimos más y perdimos la confianza".

Sobre la ira de la afición, el técnico italiano declaró: "También abuchearon a los jugadores tras el primer gol, aunque no lo merecían. El ambiente era estupendo antes del partido, y realmente no esperaba esta reacción tan rápida después de todo lo que estos jugadores han ofrecido en los últimos tres años".

Según el diario turco Hürriyet, Montella dijo sobre la posibilidad de su dimisión: "Creo en el trabajo que he realizado; incluso cuando recibí ofertas tentadoras, no me marché. Sigo confiando en nuestros jugadores y los apoyo".

Y concluyó: "Igual que llegamos hasta aquí juntos, sabemos cómo continuar el camino. Si hubiera alguna posibilidad de dimisión, hablaría con los jugadores, pero eso no está en nuestra agenda".