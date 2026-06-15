Vídeo: Código secreto. El seleccionador de Japón ideó un método nuevo para dar instrucciones a sus jugadores contra Holanda

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, acaparó la atención durante el partido contra Holanda, disputado esta madrugada del lunes y que terminó 2-2 en la primera jornada del Grupo F de la Copa del Mundo de 2026.

Moriyasu apareció en la línea de banda con una pizarra blanca de números grandes, lo que despertó la curiosidad de aficionados y medios.

El técnico, ante la dificultad de gritar indicaciones en el ruido del estadio, mostró varios números a lo largo del partido, lo que sugiere un código táctico acordado de antemano con su plantilla.

Cada cifra podría corresponder a un plan táctico concreto —modificar la presión, ajustar la defensa o cambiar el estilo de juego—, lo que permite ejecutar las instrucciones al instante sin detener el partido.

La pizarra apareció varias veces con números distintos, lo que reforzó la idea de un “diccionario táctico” que permite a los jugadores entender al instante lo que se les pide.

La idea ha causado furor en redes y podría extenderse a otros equipos.







