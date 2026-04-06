Vídeo: Chizni imita a Yamal de forma irónica... y la sorprendente reacción de Lamine

El enfrentamiento en el campo del Barcelona entre el portero Wojciech Szczęsny y Lamine Yamal terminó con una reacción inesperada del destacado extremo.

Wojciech Szczęsny es conocido por imitar a los jugadores, ya sean compañeros de los equipos en los que ha jugado o incluso rivales.

La última víctima del portero del Barcelona fue su compañero Lamine Yamal, ya que se difundió un vídeo en las redes sociales en el que se ve a Cezní imitando la forma de caminar de su joven compañero.

Ciesney no dejó de imitar a Yamal, a pesar de tener a su compañero delante, quien captó rápidamente la broma y le indicó a su compañero que siguiera.

El veterano portero no respondió a Yamal, sino que siguió caminando a su manera entre las risas de quienes les rodeaban en el aparcamiento reservado para los jugadores.

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