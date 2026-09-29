Los jugadores de la selección de Omán vivieron momentos de locura tras clasificarse a las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo «Golfo 27», a costa de Irak, mediante sorteo.

La Federación de la Copa del Golfo de Fútbol realizó un sorteo en un hotel de la ciudad de Yeda para definir al segundo clasificado del Grupo 1 a las semifinales del torneo del Golfo junto a Arabia Saudí, entre las selecciones de Irak y Omán, después de igualar en todo.

El sorteo dio como resultado la clasificación de la selección de Omán a las semifinales, convirtiéndose en el segundo clasificado del grupo por detrás de la selección de Arabia Saudí, que se situó en la cima del grupo con puntaje perfecto (9 puntos).

Los canales «Abu Dabi Deportes» difundieron un vídeo desde la sede de concentración de la selección de Omán en la ciudad de Yeda, tras anunciarse su clasificación a las semifinales a costa de Irak mediante sorteo.

Lo curioso es que esta fue la segunda vez que la selección de Omán celebró la clasificación, después de que sus jugadores ya lo hubieran hecho en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal de Yeda, tras la victoria sobre Kuwait por 3-1, en la tercera jornada de la fase de grupos.

Los jugadores de la selección de Omán creyeron que ya se habían clasificado a las semifinales, por su superioridad sobre Irak según las reglas del juego limpio, antes de que se confirmara su igualdad en todo, por lo que se recurrió al sorteo que confirmó su clasificación.

Ambas selecciones obtuvieron 4 puntos, empataron en el primer partido 1-1, cada una marcó 4 goles y recibió 5, y cada una recibió 8 tarjetas amarillas, sin ninguna tarjeta roja, antes de que la selección de Omán se impusiera por sorteo.



