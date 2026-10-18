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Karim Malim
Traducido por

Vídeo: celebraciones que no se completaron: el Duhail le roba el protagonismo al Al Sadd en el tiempo de descuento

Al-Sadd vs Al-Duhail SC
Al-Sadd
Al-Duhail SC
1ª División
A. Afif
D. Belmadi
R. Lucescu
R. Firmino
Catar
Argelia
Rumania
Túnez
Egipto
Arabia Saudita
Jordania
Irak
Brasil

Cumbre de locura y último disparo

El Duhail arrancó una emocionante victoria de las garras de su anfitrión Al Sadd por (3-2), en el enfrentamiento que los reunió la tarde de este domingo en el estadio Jassim bin Hamad, dentro de los partidos de la sexta jornada de la Liga de Qatar, después de haber marcado el gol del triunfo en el minuto cuatro del tiempo añadido de la segunda mitad.

El Duhail comenzó el partido con fuerza y Jean Castelletto logró abrir el marcador en el minuto nueve, tras elevarse a un centro y alojarlo en la red con un potente cabezazo.

El Duhail mantuvo su presión y amplió su ventaja con el segundo gol en el minuto 28, obra de Sultan Al Brake, pero Al Sadd recortó rápidamente la diferencia por medio de Giovanni en el minuto 32.

Y antes del final de la primera mitad, Youssef Abdulrazzaq consiguió el empate para Al Sadd en el minuto cuatro del tiempo añadido, con lo que el partido volvió al punto de partida, en medio de la expectación por lo que ocurriría en la segunda mitad.

El enfrentamiento continuó siendo un duelo de ida y vuelta entre ambos equipos, antes de que Tahseen Mohamed asestara el golpe de gracia a Al Sadd, al marcar el gol de la victoria agónica para El Duhail en el minuto cuatro del tiempo añadido de la segunda mitad, dándole a su equipo tres puntos valiosos en uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

Con esta victoria, El Duhail, dirigido por su entrenador Djamel Belmadi, elevó su cuenta a 12 puntos y ocupa el cuarto puesto por diferencia de goles detrás de Al Arabi, tercer clasificado.

Por su parte, Al Sadd, dirigido por su entrenador Razvan Lucescu, se quedó congelado en 12 puntos en el segundo puesto, a un punto del líder Al Rayyan, que suma 13 puntos, teniendo en cuenta que este último ha disputado cinco partidos.

El enfrentamiento también fue testigo de la entrega a Razvan Lucescu, director técnico de Al Sadd, y a Akram Afif, estrella de Al Sadd, de los premios al mejor entrenador y al mejor jugador de los meses de agosto y septiembre.


#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al-RayyanAl-RayyanALR
6420102+814
D
W
W
D
W
2
Al-SaddAl-SaddALS
64022313+1012
L
L
W
W
W
3
Al-ArabiAl-ArabiALA
6330145+912
W
W
D
W
D
4
Al-Duhail SCAl-Duhail SCADS
6330125+712
W
W
D
D
D
5
Al-ShamalAl-ShamalALS
6231101009
D
L
D
W
W
6
Al-WakrahAl-WakrahALW
62221011-18
W
W
D
L
L
7
Al-AhliAl-AhliAHL
62131012-27
L
W
L
W
D
8
Al-ShahaniyaAl-ShahaniyaSHA
6213815-77
L
W
D
L
W
9
Lusail SCLusail SCLUS
613275+26
D
L
D
W
D
10
Al-GharafaAl-GharafaALG
6123611-55
D
L
D
L
L
11
Qatar SCQatar SCQAS
6033614-83
D
L
D
L
L
12
Al-SailiyaAl-SailiyaALS
6015720-131
D
L
L
L
L
Liga de Campeones de la AFC
Calificación para la Liga de Campeones de la AFC
Copa AFC
Playoffs de descenso
Descenso


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