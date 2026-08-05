Vídeo: celebración enloquecida: Neymar enciende la ira de sus rivales en la Copa de Brasil

Neymar continuó generando polémica dentro del terreno de juego, después de protagonizar un altercado con la afición y los jugadores del Remo tras conducir al Santos a la clasificación para los cuartos de final de la Copa de Brasil.

El Santos aseguró su plaza en los cuartos de final tras vencer al Remo por un gol a cero en el estadio "Mangueirão", antes de que los momentos posteriores al pitido final vivieran un ambiente cargado de tensión.

Neymar se dirigió hacia el banquillo del Remo y la afición local, y repitió en más de una ocasión la frase "quedaron eliminados", en una acción que encendió la tensión dentro del terreno de juego, antes de que varios jugadores intervinieran para calmar la situación.

En las redes sociales se difundió un vídeo de Neymar en el túnel que conduce a los vestuarios, donde provocó a varios miembros del club Remo bailando y señalando el escudo del Santos.

Neymar había anunciado su retirada de la selección hace aproximadamente una semana, tras la eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, mientras que su contrato con el Santos finaliza el próximo mes de diciembre.