Los últimos minutos del clásico entre el Al Hilal y el Al Ittihad se convirtieron en una escena caldeada, después de que estallara una crisis entre los jugadores del Al Ittihad y el árbitro del partido, Khaled Al Turais, tras el pitido final del encuentro que enfrentó a ambos equipos la noche del sábado, dentro de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, y que terminó con victoria del Al Hilal por 3-2.

El Al Hilal elevó su cuenta a 21 puntos en el liderato de la clasificación, mientras que el Al Ittihad se quedó estancado en 17 puntos en el segundo puesto, encajando así su primera derrota en la Liga esta temporada. Pero los acontecimientos que siguieron al partido robaron el protagonismo al resultado, después de que varios jugadores del Al Ittihad se enzarzaran en airadas protestas contra el equipo arbitral.

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La historia comenzó en los últimos segundos, cuando Ali Lajami, defensa del Al Hilal, se demoró en ejecutar un saque de banda, lo que provocó la protesta de los jugadores del Al Ittihad, que consideraron que el tiempo asignado para reanudar el juego había excedido sus límites. El marroquí Youssef En-Nesyri se dirigió a protestar ante el juez de línea, al tiempo que se producían otras protestas de los jugadores del Al Ittihad contra el árbitro principal, Khaled Al Turais.

Y en lugar de cambiar la decisión del saque de banda para que fuera a favor del Al Hilal, Al Turais pitó el final del partido, lo que aumentó la ira de los jugadores del Al Ittihad, que se lanzaron a protestar ante el árbitro y a discutir con él sobre lo ocurrido en los últimos instantes, en medio de un ambiente tenso que siguió a la derrota de su equipo en el clásico.

La situación se agravó aún más con la entrada del portero del Al Ittihad, Predrag Rajković, en un enfrentamiento con Al Turais, que llegó hasta el punto de intentar llegar a las manos con él, antes de que los agentes de seguridad intervinieran para contener la tensión y asegurar la salida del árbitro del terreno de juego, en una escena que planteó interrogantes sobre lo que podrían acarrear las actitudes de los jugadores tras el final del encuentro.

Se espera que los acontecimientos que vivió el final del clásico sean revisados por los organismos competentes, en base al informe arbitral y a los informes oficiales del partido, en medio de la posibilidad de que se impongan sanciones disciplinarias a los implicados en el altercado. Así, las consecuencias de la derrota del Al Ittihad no se detuvieron en la pérdida de los tres puntos, sino que se extendieron a una nueva crisis que podría ocupar el escenario deportivo saudí durante los próximos días.







