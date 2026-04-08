Se ha desatado una nueva polémica relacionada con la afición del Real Madrid, antes del partido contra el Bayern de Múnich celebrado ayer martes en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern de Múnich se impuso en el feudo del Real Madrid (2-1), dando un paso importante hacia la clasificación para las semifinales antes del partido de vuelta en el Allianz Arena la próxima semana.

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La web francesa «Foot Mercato» informó de que algunos aficionados del Real Madrid corearon la misma canción islamófoba antes del partido contra el Bayern de Múnich, lo que reavivó los temores sobre el racismo en los estadios españoles.

La polémica sobre el racismo en los estadios españoles se recrudece, lo que vuelve a poner a la FIFA en una situación delicada. Apenas unas horas después de que se iniciaran procedimientos disciplinarios contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos durante el partido amistoso entre España y Egipto, el incidente de la afición del Real Madrid ha reavivado la tensión.

El sitio web francés añadió que circula por las redes sociales un vídeo en el que se ve a un grupo de aficionados del Real Madrid coreando «quien no salte es musulmán», un cántico que ya se escuchó durante el partido internacional disputado en el estadio del Espanyol (RCDE) entre España y Egipto, que terminó en empate a cero la semana pasada.

El momento en que se produjo este incidente resultó muy embarazoso para las autoridades españolas, especialmente después de que la FIFA anunciara oficialmente la apertura de una investigación disciplinaria contra la Federación Española a raíz de los cánticos racistas que se escucharon durante el partido entre España y Egipto.

El árbitro del partido había señalado estos hechos en su informe oficial, lo que llevó a remitir el caso a la comisión disciplinaria de la Federación Internacional. Las posibles sanciones siguen siendo limitadas, aunque simbólicas, y oscilan entre una multa económica y la obligación de que la Federación emita mensajes contra el racismo durante los próximos partidos.

Este último incidente pone de manifiesto la existencia de un problema estructural en las gradas del fútbol español, ya que, a lo largo de varias temporadas, los partidos de la Liga española se han visto empañados por cánticos racistas y discriminatorios dirigidos contra jugadores y comunidades, y muchas estrellas de la liga se han visto afectadas por este comportamiento, como Vinícius Júnior, Ansu Fati y Kylian Mbappé.

Esta situación se vuelve aún más delicada ahora que España se prepara para acoger el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.

Para la FIFA, que desea utilizar este torneo como plataforma para sus campañas contra el racismo y la discriminación, el aumento del número de incidentes polémicos en uno de los países anfitriones le preocupa, y varias voces de la prensa española ya han expresado su inquietud por el impacto de estos incidentes en la credibilidad internacional del país.







