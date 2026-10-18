Manchester United siguió perdiendo puntos en la Premier League, después de caer en la trampa del empate ante su anfitrión Leeds United con un resultado de (1-1), este domingo, en el marco de los partidos de la séptima jornada, por lo que el equipo continúa con sus problemas en el inicio de la presente temporada.

Manchester United abrió el marcador en el minuto 35, por medio de Bryan Mbeumo, quien aprovechó un centro raso de su compañero Youri Tielemans para dar la ventaja a su equipo antes del final de la primera mitad.

Pero el Leeds United se negó a rendirse y logró el empate al comienzo de la segunda mitad, concretamente en el minuto 51, después de que Dominic Calvert-Lewin aprovechara un balón que le preparó Tarik Mahramovic de cabeza tras un saque de esquina, para batir la portería del Manchester United y devolver el partido al punto de partida.

En el mismo contexto, la red "Squawka", especializada en estadísticas, puso el foco en el brillante rendimiento del delantero inglés, señalando que ha marcado 18 goles en la Premier League desde el inicio de la temporada pasada, convirtiéndose así en el jugador inglés con más goles durante ese periodo.