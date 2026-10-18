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En directoEntradas
Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Vídeo: Calvert-Lewin supera a las estrellas de Inglaterra con un registro excepcional sobre las ruinas del Manchester United

Leeds vs Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League
D. Calvert-Lewin
Inglaterra

18 goles que cambian el panorama

Manchester United siguió perdiendo puntos en la Premier League, después de caer en la trampa del empate ante su anfitrión Leeds United con un resultado de (1-1), este domingo, en el marco de los partidos de la séptima jornada, por lo que el equipo continúa con sus problemas en el inicio de la presente temporada.

Manchester United abrió el marcador en el minuto 35, por medio de Bryan Mbeumo, quien aprovechó un centro raso de su compañero Youri Tielemans para dar la ventaja a su equipo antes del final de la primera mitad.

Pero el Leeds United se negó a rendirse y logró el empate al comienzo de la segunda mitad, concretamente en el minuto 51, después de que Dominic Calvert-Lewin aprovechara un balón que le preparó Tarik Mahramovic de cabeza tras un saque de esquina, para batir la portería del Manchester United y devolver el partido al punto de partida.

En el mismo contexto, la red "Squawka", especializada en estadísticas, puso el foco en el brillante rendimiento del delantero inglés, señalando que ha marcado 18 goles en la Premier League desde el inicio de la temporada pasada, convirtiéndose así en el jugador inglés con más goles durante ese periodo.

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
D
W
L
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
D
L
L
W
D
16
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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