Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, aprovechó la ocasión para confirmar a todos que sigue siendo una fuerza decisiva, al marcar un gol en la victoria sobre el Manchester City, días después de su irregular rendimiento con la selección francesa durante la Liga de Naciones de la UEFA.

Ousmane Dembélé se soltó en sus declaraciones en una entrevista con el canal Canal+, tras la victoria de su equipo, el Paris Saint-Germain, por 4-2 sobre el Manchester City en la Liga de Campeones de Europa.

El ganador del Balón de Oro de 2025, que marcó el segundo gol del Paris Saint-Germain ante el Manchester City, respondió con mucha ironía a los comentaristas de la cadena.

Y aunque al principio fue muy serio en sus respuestas, estalló de rabia cuando recibió una pregunta sobre las críticas que recibió durante su etapa con la selección francesa.

Dembélé dijo: "No nos importa en absoluto que la gente haya dudado de nosotros; es octubre, y tenemos que rendir en la primera parte de la temporada y preparar la segunda".

Esta respuesta no fue suficiente para los periodistas del canal, que le presionaron más para saber si iba a responder a sus críticas después del parón internacional.

Dembélé contestó: "¿Sentiste ganas de arreglar las cosas? No, en absoluto. Hubo un parón internacional y luego me fui de vacaciones (risas)... De hecho, quizá pida más (otras vacaciones)".

Y continuó: "Sabemos que el equipo tiene mucha calidad. Fue un buen partido contra un Manchester City fuerte. Tuvimos amplios espacios, jugamos de forma excelente, especialmente en la primera parte; fuimos muy eficaces dentro del área. En la segunda parte nos relajamos, y cuando te relajas, pagas el precio".

Tras un mensaje de felicitación de la estrella francesa Samir Nasri, Dembélé añadió: "Me han criticado durante diez años, y eso no va a cambiar, ¿verdad? Gracias, Samir, entendemos cómo te sientes".

Ousmane reconoció su amor por la Liga de Campeones y afirmó: "Disfruto mucho jugando los martes y miércoles... especialmente cuando vuelvo de vacaciones".

Dembélé, que ha sido titular en solo tres de los seis partidos de la liga francesa esta temporada, agregó entre risas: "¿Voy a continuar mis vacaciones este fin de semana? Es posible, puede que hasta marzo. La decisión es del entrenador (risas)".

Dembélé cerró su extraña entrevista en Canal+ con una pregunta: "Ahora jugamos contra... el Le Havre, ¿creo?".

Lo llamativo es que Ousmane se equivocaba, ya que el próximo partido del Paris Saint-Germain será contra el Estrasburgo, el sábado próximo en la liga francesa.







