Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, quiere enfrentar a Marruecos en la final del Mundial 2026 y ganar el título ante los Leones del Atlas.

El torneo empieza hoy con México-Sudáfrica, y Portugal integra el Grupo 11 con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Marruecos, en tanto, integra el Grupo 3 con Brasil, Haití y Escocia.

En un vídeo del United en X, le preguntaron a Bruno quién ganaría el Mundial y respondió: «Portugal».

Al preguntarle por el posible rival en la final, respondió: «Ojalá sea Marruecos; mi amigo Nasser Mazraoui juega allí».

Y añadió: «Nos queda una espina del último Mundial, así que ahora queremos vengarnos».

En Catar 2022, Portugal cayó en cuartos ante Marruecos (1-0), mientras que los Leones del Atlas hicieron historia al convertirse en la primera selección árabe y africana en llegar a semifinales.







