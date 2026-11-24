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El Manchester City se libró de una derrota que parecía inminente en su estadio y ante su afición frente al Nápoles, al arrancar un empate agónico (2-2) en el partido que ambos disputaron este martes, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

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Rasmus Højlund adelantó al Nápoles en el minuto 55: Gilmour avanzó y le cedió el balón a Højlund, que se abrió el espacio suficiente para zafarse de Guéhi y soltar un potente disparo que superó a Donnarumma y se coló por el palo largo.

El Manchester City restableció la igualada gracias a un gran gol del marroquí Ayoub Bouaddi, su primer tanto con el conjunto inglés.

El gol llegó en el minuto 67 tras otro córner en corto bien ejecutado: Doku retrasó el balón para Bouaddi, solo dentro del área, que conectó un magnífico disparo al primer toque que acabó en el fondo de la red.

En el minuto 76, Noa Lang firmó el segundo gol del Nápoles. Politano habilitó a Spinazzola por la banda derecha y este puso un excelente centro que Lang, sin marca, transformó con un remate espectacular que batió a Donnarumma.

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Cuando el encuentro parecía encaminado hacia la victoria del Nápoles, Rayan Cherki marcó el gol del empate para el Manchester City en el minuto 86.

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El Manchester City suma ya 10 puntos y ocupa la sexta posición, mientras que el Nápoles se queda con 4 puntos en el puesto 27.

Una racha singular para el Manchester City

La racha sin victorias del Manchester City en todas las competiciones se alarga ya a cinco partidos después de remontar dos veces para empatar 2-2 con el Nápoles tras una vibrante segunda parte en el Etihad Stadium.

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Los visitantes, que nunca habían ganado a domicilio a un equipo inglés, abrieron el marcador en el minuto 55, cuando el exdelantero del Manchester United Højlund volvió a castigar a sus antiguos rivales con un potente disparo que superó a Donnarumma.

El City respondió a mitad de la segunda parte con un magnífico disparo al primer toque de Bouaddi, que firmó así el primer gol de su carrera con el primer equipo.

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El Nápoles, que registró unos goles esperados (xG) de 0,61 frente a los 1,41 del Manchester City, recuperó la ventaja en el minuto 76 con un rápido contraataque: O'Reilly quedó fuera de posición, lo que permitió a Spinazzola escaparse y enviar un centro a Lang, que remató directamente a portería.

Sin embargo, los locales encontraron otra solución a cuatro minutos del final del tiempo reglamentario, cuando Cherki se internó en el área y batió al portero Milinković-Savić desde un ángulo cerrado.

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Pese a sus intentos en los últimos minutos, el Manchester City no logró la victoria en su estadio y ante su afición.

Ahora, el Manchester City deberá prepararse a toda prisa para su visita al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, el domingo, en un duelo de altos vuelos muy esperado.

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Por su parte, el Nápoles visitará al Sassuolo ese mismo día con la intención de escalar en la clasificación, en la que ocupa la octava posición de la Serie A.