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VÍDEO: «Bienvenido de nuevo»: Enzo Maresca sube a un jet privado tras ser anunciado como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City

Manchester City
Premier League
E. Maresca

El Manchester City ha confirmado la contratación de Enzo Maresca por tres años, hasta 2029. El club inglés lo anunció el 29 de junio: el exentrenador del Chelsea regresa al Etihad Stadium para sustituir a Pep Guardiola, tras ser su segundo en 2022.

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