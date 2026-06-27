Vídeo: Bielsa estalla de ira ante los periodistas tras la eliminación de Uruguay

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, generó polémica tras perder los nervios en una breve entrevista televisiva después de la derrota ante España.

Según el diario español «Marca», Bielsa, quien ya muestra malestar al tratar con los medios, se mostró aún más afectado por la eliminación de Uruguay del torneo.

Gritó a los periodistas que esperaban sus declaraciones: «¡Venga... empezad ya!». Sus respuestas fueron bruscas y cerró la entrevista con un «perdón» airado.

Ya en zona mixta, respondió de forma lacónica a DAZN sobre el cambio de Muslera: «Fue él quien decidió salir». Al insistirle, zanjó el tema con un tajante «Ya he respondido a eso».



