Vídeo. Benzema: Me quedo en el Al Hilal, el fútbol no son solo goles

El francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal saudí, ha zanjado la polémica en torno a las informaciones que lo vinculaban con una salida de las filas del "Líder" durante el actual mercado de fichajes de verano.

Benzema se había unido al Al-Hilal en el último mercado de fichajes de invierno, tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, pero se le vinculó con una salida debido a su falta de adaptación al estilo de juego del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Lee también: Walid Al-Farraj abre fuego: ¡no sé cuál es el motivo de la presencia de Benzema!



Sobre este asunto, Benzema dijo en declaraciones a los medios de comunicación tras el partido ante el Al-Fayha: "Sigo en el Al-Hilal hasta este momento, es el contrato el que me une al club, e intento dar todo lo que tengo con el equipo".

Y añadió: "No hay nada nuevo sobre este asunto, y hasta este momento soy un jugador de las filas del Al-Hilal, e intentaré seguir trabajando de la mejor manera posible".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y sobre su distanciamiento del gol, el delantero francés dijo: "El fútbol no es solo goles, hay muchas funciones que uno puede desempeñar y yo lo hago, y lo más importante es lograr las victorias".

Y concluyó: "Vamos por buen camino hasta ahora, hemos logrado 3 victorias, dos de ellas en la Liga Roshn y una victoria en la Copa del Rey, y nuestro objetivo es seguir trabajando de la misma manera".

Algunos informes habían señalado que Benzema puso como condición recibir todos sus salarios para aceptar la salida del Al-Hilal.