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Vídeo: Benzema hace historia con un nuevo hat-trick con el Al-Hilal

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
1ª División
K. Benzema
Arabia Saudita
Francia

El astro francés no deja de marcar goles

Karim Benzema firmó un hat-trick este miércoles en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí y llevó al Al-Hilal a la victoria sobre el Al-Khaloud.

El veterano delantero francés marcó tres veces en la primera parte (minutos 9, 31 y 45+5).

Es su segundo ‘hat-trick’ en siete partidos con el club, donde ya suma ocho goles y dos asistencias.

Lee también: De Marruecos a Arabia Saudí, un nuevo golpe que acaba con el sueño de Mendy en la Liga Roshen.

Además, «Benz» llegó a 20 hat-tricks en su carrera: 7 en Arabia Saudí (2 con el Al-Hilal y 5 con el Al-Ittihad), 11 con el Real Madrid y 2 con el Lyon.

1ª División
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HIL
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ALT
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El Al-Ittihad es el segundo equipo saudí que más tantos ha encajado ante él (6), tres con cada camiseta.








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