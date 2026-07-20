Vídeo: behind the scenes of the Rodri-Otamendi clash on World Cup night

Tras ganar España 1-0 la final del Mundial 2026, Rodri intentó consolar a Otamendi, pero el argentino le recriminó las declaraciones previas de la selección española.

Un vídeo de «DAZN» muestra que, tras el pitido final, Rodri se acercó a consolar a Otamendi, quien lo recibió enfadado por unas declaraciones del vestuario español previas al partido.

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Otamendi le espetó: «No deberías haber hablado antes del partido, habla menos, tío. Os habéis pasado toda la semana lloriqueando y quejándoos... tú y Laporte».

Rodri replicó: «Te tengo respeto...», pero Otamendi insistió: «Yo también te respeto, pero no deberías hablar antes del partido, ¿lo sabes?».

Rodri preguntó: «¿Qué he dicho yo?», y Otamendi replicó: «¿Y Laporte? ¿No has visto lo que dijo esta semana? No habéis hecho más que quejaros y lamentaros ante los árbitros».

Laporte había acusado a los árbitros de favorecer a Argentina, mientras que Rodri no se había pronunciado.