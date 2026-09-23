La selección de Arabia Saudí abrió su cuenta en la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" con un gol excepcional, bajo la mirada del halcón.

La selección de Arabia Saudí se enfrentó a su homóloga de Kuwait, este miércoles, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

En el minuto 70 del encuentro, la afición de la selección de Arabia Saudí desplegó su "tifo", que tenía forma de halcón, en alusión al símbolo que representa a la selección de "los Halcones Verdes".

Y menos de 3 minutos después de desplegar este tifo, la selección de Arabia Saudí logró marcar el gol de la ventaja, concretamente en el minuto 73 del encuentro.

El gol llegó cuando Hammam Al Hammami avanzó por la banda izquierda y disparó hacia la portería, pero el balón chocó en el pie de Yousef Al Haqan, defensa de la selección de Kuwait, engañando al portero y alojándose en la red.

Este fue el primer gol en propia puerta de la actual edición del torneo del Golfo, después de que se marcaran dos goles en el primer partido que enfrentó a Irak y Omán, y que terminó con un empate positivo por 1-1.