Vídeo: «¡Ay, cariño!»... Un periodista estadounidense impresionado por la hazaña de Imam Ashour ante Bélgica

Imam Ashour acaparó los focos en el Egipto-Bélgica del debut mundialista de 2026 al marcar un golazo que encantó a los aficionados y al humorista Trevor Noah.

Durante la retransmisión del partido, Noah se mostró impresionado por el disparo fulminante que batió a Thibaut Courtois y dio ventaja a los Faraones en la primera parte.

Al verlo, exclamó: «¡Qué final tan fantástico! Y qué celebración también», e intentó imitarla en directo.

El expresentador de «The Daily Show» añadió: «Ay, cariño... ¡qué disparo!», y lo calificó de «espectacular».

Además, comparó su celebración con el gesto del luchador Conor McGregor y lo imitó varias veces con sus invitados.

La reacción de Noah reflejó el impacto global del tanto, considerado uno de los más bellos del torneo.

Aunque el partido terminó 1-1 por un autogol de Mohamed Hani, el tanto de Ashour fue la jugada del partido y le valió el premio a mejor jugador y elogios mundiales.