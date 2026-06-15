Imam Ashour acaparó los focos en el Egipto-Bélgica de la Copa del Mundo 2026 al marcar un gol espectacular que encantó a los aficionados, incluido el presentador Trevor Noah.

Durante la retransmisión del partido, Noah se mostró impresionado por el disparo fulminante que batió a Thibaut Courtois y dio ventaja a los Faraones en la primera parte.

Al verlo, exclamó: «¡Qué final tan fantástico! Y qué celebración también», e intentó imitarla en directo.

El expresentador de «The Daily Show» añadió: «Ay, cariño... ¡qué disparo!», y lo calificó de «espectacular».

Además, comparó su celebración con el gesto del luchador Conor McGregor y lo imitó varias veces con sus invitados.

La reacción de Noah reflejó el impacto global de un tanto que muchos ya consideran uno de los más bellos del torneo.

Aunque el partido terminó 1-1 por un autogol de Mohamed Hani, el tanto de Ashour fue la jugada del partido y le valió el premio a mejor jugador y elogios mundiales.