Cristiano Ronaldo llegó a la capital española, Madrid, en la madrugada de este jueves, pocas horas después de abandonar la concentración de la selección portuguesa antes de lo previsto.

El avión que trasladaba a la estrella de 41 años aterrizó en la capital española alrededor de la 1:20 de la madrugada, antes de que el delantero abandonara el aeropuerto unos veinte minutos después en un coche con matrícula portuguesa, según informó la cadena "Foot Mercato".

Alrededor de 12 aficionados lograron acceder a una zona privada del aeropuerto aprovechando la entrada de uno de los coches, recibieron a Ronaldo con cánticos y aplausos e intentaron hacerse fotos con él, antes de que el jugador portugués se dirigiera a su casa en Madrid.

El popular programa español "El Chiringuito" publicó en su cuenta oficial de "X" un vídeo del momento de la llegada de Ronaldo a Madrid.









La aparición de Ronaldo en Madrid se produce en medio de un ambiente muy tenso, ya que la crisis comenzó cuando Ronaldo permaneció en el banquillo de Portugal durante todo el pasado partido ante Noruega, que terminó con victoria de la selección portuguesa (2-1), lo que provocó el malestar del capitán del Al-Nassr saudí.

Cristiano Ronaldo se negó a entrenar tras el partido ante Noruega, pero mantuvo una reunión con Jesús, y pareció que las cosas se calmaban entre ambos, antes de que este último compareciera en la rueda de prensa previa al partido ante Dinamarca para afirmar que no hay jugador alguno que vaya a cambiar sus ideas, ni ninguna otra persona en el fútbol, lo que llevó a Don a abandonar la concentración de Portugal y poner rumbo a Madrid.











