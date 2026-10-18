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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: "Archivo VAR" revela una sorpresa sobre la jugada de Arda Güler ante el Sevilla

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
España

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El sitio web "Archivo VAR" reveló nuevos detalles sobre la polémica acción que involucró al turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, y a Peque Fernández, futbolista del Sevilla, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la jornada novena de LaLiga, después de que los jugadores del conjunto andaluz reclamaran la expulsión del futbolista del club blanco por un codazo.

"Archivo VAR" explicó que la sala del videoarbitraje (VAR) no pudo intervenir en la acción, pese a revisar todos los ángulos de cámara disponibles durante dos minutos y 20 segundos, al no existir una imagen que mostrara con claridad el punto de impacto del codo de Güler sobre su rival ni la intensidad del golpe, lo que impidió valorar la jugada de forma concluyente.

Los detalles de la acción se remontan al minuto 24, cuando Peque Fernández agarró a Güler de la camiseta durante uno de los ataques, antes de que el jugador turco lanzara un codazo a su rival, que cayó al suelo, en una imagen que provocó las protestas de los futbolistas del Sevilla y sus reclamaciones de tarjeta roja.

A pesar de la revisión de la jugada mediante el videoarbitraje, el árbitro no mostró la tarjeta roja a Güler, y el jugador tampoco recibió tarjeta amarilla, ya que la sala solo puede intervenir si el futbolista merece una tarjeta roja.

La polémica se intensificó después de que Güler anotara el gol de la ventaja para el Real Madrid en el minuto 29, apenas cinco minutos después de la acción, lo que dio aún mayor relevancia a la jugada, entre interrogantes sobre si la entrada merecía la expulsión y sobre la influencia de la decisión arbitral en el desarrollo del partido.

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