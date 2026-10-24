Vídeo: apuesta marroquí por el Zamalek, el camino hacia el título de la Liga de Campeones queda abierto

El marroquí Abderrahim Taleb, director técnico del APR FC ruandés, destacó al Zamalek como candidato a llegar lejos en la presente edición de la Liga de Campeones de África.

Las declaraciones de Taleb llegaron tras la eliminación de su equipo del torneo a manos del Zamalek, que resolvió ambos duelos de ida y vuelta con un resultado de 1-0 en cada uno de ellos, para asegurar su clasificación a la fase de grupos este sábado, y ello tras una ausencia de 3 temporadas.

El entrenador del APR FC ruandés señaló, en sus declaraciones a través del canal "On Sport" después del partido, que su equipo no ofreció el nivel esperado durante la primera mitad, pero mostró una mejor imagen tras el descanso e impuso su dominio sobre el desarrollo del juego, sin lograr traducir las ocasiones en goles.

Taleb explicó que su equipo se enfrentó al mismo escenario que vivió en el partido de ida en Kigali, señalando que los ajustes tácticos que realizó entre los dos tiempos ayudaron a sus jugadores a llegar a la portería del Zamalek, pero la falta del último toque impidió cambiar el resultado.

Añadió que su equipo salió con ganancias de la experiencia africana, pese a la dificultad del enfrentamiento ante el Zamalek, que se benefició de su experiencia y de la gran presencia de su afición.

Afirmó que llegar a la portería por las bandas no fue suficiente, después de que sus jugadores carecieran de precisión a la hora de finalizar los ataques.

El entrenador marroquí elogió a su rival, diciendo que el Zamalek goza de una gran historia y de la cultura de las victorias y la conquista de títulos, además de contar con un grupo destacado de jugadores y suplentes y con un entrenador de alto nivel.

Taleb apuntó que la eliminación del vigente campeón, el Mamelodi Sundowns, del torneo, junto a la ausencia del Al Ahly y el Wydad en la competición de esta edición, brinda al Zamalek una oportunidad real de avanzar hacia las rondas finales, expresando su deseo de que el conjunto blanco aproveche estas circunstancias para coronarse con el título.