Vídeo: Antes del partido contra Arabia Saudí, 5 minutos salvan a Yamal de una sanción inmediata

Lamine Yamal, estrella de la selección española, evitó una sanción inmediata durante su concentración con «La Roja» para el Mundial que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

La Roja se prepara para enfrentar a Arabia Saudí el domingo en el estadio Mercedes-Benz, en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

La primera jornada del Grupo 8 acabó con dos empates: Arabia Saudí 1-1 Uruguay y España 0-0 Cabo Verde.

El diario Sport publicó en X un vídeo en el que se ve la llegada de Lamine Yamal al hotel de la selección española, ayer miércoles, tras una excursión durante el descanso.

El medio destacó que el delantero alargó al máximo su salida y regresó al hotel solo cinco minutos antes de la hora límite.

De haber llegado más tarde, habría recibido una multa automática de 2.000 euros, una de las sanciones más duras del reglamento interno.







