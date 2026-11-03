El partido entre el Manchester United y la Roma, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, fue testigo de una protesta de la afición del equipo inglés en las gradas de Old Trafford, después de que un grupo de hinchas lanzara pelotas de tenis al terreno de juego en señal de rechazo a la directiva del club y a sus propietarios, ante el notable declive de los resultados.

El Manchester United llegó al partido ante la Roma sin haber logrado ninguna victoria en sus últimos 9 encuentros en todas las competiciones, lo que aumentó la presión sobre el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, quien se encuentra amenazado con la destitución de su cargo.

Según la cadena «Sky Sports», las protestas llegaron en un momento difícil para los locales, después de que el Manchester United fuera dos goles por debajo sin respuesta durante los primeros 17 minutos del encuentro, antes de que en el minuto 21 se lanzaran varias pelotas de tenis desde la grada de Stretford, lo que provocó una breve interrupción del juego, antes de que los jugadores intervinieran para retirarlas y reanudar el enfrentamiento.

Estos movimientos no fueron una sorpresa, ya que la protesta se había planificado con antelación y se había anunciado a través de las redes sociales; además, los alrededores del estadio fueron escenario de otras acciones de protesta, ante la creciente indignación de la afición con la directiva del club, ya fuera por el declive de los resultados o por el aumento del precio de las entradas.

Y aunque la protesta solo provocó un breve retraso, su oportunidad reflejó el estado de indignación entre la afición, especialmente con el titubeante inicio del equipo ante la Roma, antes de que el Manchester United lograra remontar durante la segunda parte y convirtiera su desventaja de dos goles en una emocionante victoria por 3-2, en una remontada asombrosa en Old Trafford.

La reacción de los locales llegó en la segunda parte, después de que Bruno Fernandes recortara distancias en el minuto 58 desde el punto de penalti, antes de que Matheus Cunha estableciera el empate en el minuto 83, para que luego el jugador brasileño volviera a marcar el gol de la victoria apenas 3 minutos después, concretamente en el minuto 86, completando su doblete que condujo al Manchester United a la victoria.