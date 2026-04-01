Vídeo: Antes de Ghana... Una selección árabe negoció con Renard para que la dirigiera en el Mundial

Un medio de comunicación saudí ha dado una gran sorpresa al confirmar que una selección árabe ha negociado con el francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, para que dirija a su equipo en la fase final del Mundial de 2026, antes que la selección de Ghana.

El diario francés «L'Équipe» había confirmado que la Federación Ghanesa de Fútbol deseaba contratar a Renard para dirigir la selección absoluta durante la fase final del Mundial de 2026, tras el despido de su entrenador, Otto Addo, en el mes de marzo.

El periodista saudí Mohamed Al-Khamis reveló, a través del programa «Fi 90» de «Al-Qanawat Al-Riyadiya», que la selección de Argelia también negoció con Renard para que la dirigiera, tras la finalización de la Copa Árabe 2025 en Catar, a finales del año pasado.

Y explicó: «Tengo información de que, desde el final de la Copa de los Árabes, hay más de una selección negociando con Renard y han establecido contacto con él, como la selección de Argelia, y ahora también la de Ghana».

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Y añadió: «Renard ha anunciado que, en caso de recibir una oferta para entrenar a la selección de Ghana, está dispuesto a vivir esa experiencia sin condiciones económicas, por el cariño que le tiene a la experiencia que ya vivió con ella anteriormente».

El técnico francés comenzó su andadura en el continente africano en 2007, cuando fue nombrado segundo entrenador del francés Claude Le Roy en la selección de Ghana, antes de vivir varias experiencias en el continente africano, entre las que destaca la de la selección de Zambia, con la que ganó la Copa Africana de Naciones de 2012.