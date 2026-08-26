El Celtic escocés se despidió de la Liga de Campeones de Europa 2026-2027 de forma dramática, tras caer ante el LASK austriaco por 5-1 en la vuelta del play-off clasificatorio para la fase de liga. El conjunto austriaco remontó su desventaja en el global de los dos partidos y selló el billete de clasificación después de una "remontada" histórica.

El Celtic había resuelto el partido de ida con un contundente 3-0, pero el LASK logró recuperar la diferencia durante el encuentro de vuelta y se clasificó a la fase de liga tras vencer por un resultado global de 5-4.

El partido contó con la presencia del internacional egipcio Haitham Hassan en el banquillo del Celtic durante todo el encuentro, sin que llegara a disputar ni un solo minuto.

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Callum McGregor abrió el marcador para el Celtic en el minuto 21, y el conjunto escocés parecía encaminado a sellar la clasificación, pero el LASK respondió rápidamente por medio de Moses Usor en el minuto 32, antes de que Robert Ljubicic añadiera el segundo gol al inicio de la segunda mitad, en el minuto 48.









Los locales mantuvieron su presión, y Samuel Adeniran marcó el tercer gol en el minuto 58; después, Florian Flecker anotó el cuarto gol en el minuto 90, forzando la prórroga tras igualar el resultado de los dos partidos.



Y en la prórroga, Adeniran volvió a marcar su segundo gol personal y el quinto de su equipo en el minuto 109, otorgando al LASK el billete de clasificación a la fase de liga, pese a fallar un penalti en el minuto 115.

Con este resultado, el LASK reserva su plaza en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, mientras que el Celtic se despide del torneo pese a su superioridad en el partido de ida, tras una de las "remontadas" más destacadas de la fase clasificatoria.

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