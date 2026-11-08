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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: Álvarez asiste y Simeone marca; una ventaja temprana enciende el duelo entre el Atlético y el Barcelona

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
G. Simeone
España
Argentina

Comienzo rápido del conjunto madridista

El Atlético de Madrid abrió el marcador ante el Barcelona en el encuentro disputado en el estadio "Metropolitano", en la jornada 15 de LaLiga, después de que Giuliano Simeone lograra traducir el fuerte arranque de los locales en el primer gol, aprovechando un pase preciso del argentino Julián Álvarez.

El tanto llegó tras un emocionante inicio del Atlético de Madrid, que lanzó dos avisos tempranos al Barcelona, el primero mediante un mano a mano claro y el segundo con un disparo que se estrelló en el travesaño, antes de que los locales lograran perforar la portería.

Julián Álvarez envió un centro raso y preciso que Giuliano Simeone remató con una potente llegada desde atrás, quedándose solo ante el balón y disparándolo con éxito dentro de la red, poniendo por delante al Atlético de Madrid y encendiendo el ambiente de su estadio.

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