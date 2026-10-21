El empate con goles por 2-2 definió el duelo entre el Bayern Múnich y su visitante, el Arsenal, que se midieron este miércoles en el estadio Allianz Arena, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El partido fue testigo de una fuerte pugna entre ambos equipos por quedarse con los puntos del encuentro y, pese a que el dominio estuvo del lado del Arsenal durante la mayor parte del choque, el peligro fue mutuo, y cada uno de ellos logró llegar a la portería rival en numerosas ocasiones, aunque la brillantez de los porteros y la defensa mantuvo el marcador en el 2-2.

El Arsenal se adelantó con el primer gol a través de Eberechi Eze, en el minuto 25, aprovechando un pase destacado por la banda izquierda, con el que arrancó y disparó a las mallas.









El Bayern Múnich intentó alcanzar el empate, para lo que lanzó varios ataques, hasta que llegó el minuto 35, que fue testigo de cómo Alphonso Davies marcaba el primer gol del conjunto bávaro.









El partido continuó siendo un pulso entre ambos equipos en medio de la brillantez de los porteros David Raya y Manuel Neuer, hasta que llegó el minuto 61, en el que Harry Kane marcó el segundo gol del Bayern Múnich de penalti.









Pero el Arsenal no se rindió y se esforzó mucho por marcar el segundo gol e igualar el marcador, algo que logró en el minuto 82 a través de su estrella Declan Rice.









El Arsenal elevó su cuenta a 7 puntos, producto de dos victorias y un empate, para ocupar el séptimo puesto, mientras que el Bayern Múnich alcanzó los 5 puntos, fruto de una victoria y dos empates, para situarse en el puesto 14.