El asombro de la afición turca por el impresionante rendimiento de la estrella egipcia Mohamed Salah no se limitó únicamente a los seguidores de su equipo, el Trabzonspor, sino que se extendió hasta la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Salah anotó un hat-trick en la portería del Galatasaray, el sábado, para liderar al Trabzonspor hacia una gran victoria por 4-0 y reducir la diferencia con el propio líder a 3 puntos, ocupando así la quinta posición.

Durante el encuentro, las miradas de la afición turca se dirigieron hacia la llamativa celebración en las gradas, tanto del exministro de Hacienda y Finanzas turco Berat Albayrak como de su esposa Esra, hija del presidente Erdogan, con los goles de Salah.









Según el sitio web "Patronlar Dünyası", especializado en economía y negocios, la aparición de Albayrak en el partido entre el Trabzonspor y el Galatasaray se produjo tras meses de ausencia del escenario mediático y de los eventos públicos.

Y añadió: "Albayrak (47 años) acudió con su esposa Esra Erdogan y sus hijos a la ciudad de Trabzon, en la costa del Mar Negro, para asistir al partido que terminó con la victoria del Trabzonspor por 4-0 sobre el líder Galatasaray".

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Y prosiguió: "Albayrak presenció desde las gradas los goles que anotó la estrella egipcia, quien logró un triplete (hat-trick) y dio una asistencia decisiva en el gol de su compañero Savio, mientras que su esposa Esra se unió a los aficionados en los cánticos a Mohamed Salah".

Y reveló: "La relación de Albayrak con el Trabzonspor no es nueva, ya que el presidente del club, Ertugrul Dogan, declaró hace unos días que (el yerno del presidente turco) prestó apoyo al club en algunos proyectos y operaciones".

Con la victoria del Trabzonspor, el equipo elevó su cuenta a 10 puntos, mientras que el Galatasaray se mantuvo en el liderato con 13 puntos.