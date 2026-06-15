Abdulelah Al-Omari, defensa de Arabia Saudí, marcó el primer gol de su selección en el debut contra Uruguay en la Copa del Mundo de 2026, disputada en Estados Unidos.

Su tanto, en la primera parte del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, dio a Arabia Saudí una ventaja temprana ante una de las favoritas del Grupo H y enloqueció a los aficionados presentes.

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Al-Omari aprovechó un despeje defectuoso tras un cabezazo de Mohammed Kanno y, en el minuto 41, batió al portero uruguayo. El portero no logró detenerla y el defensa, aprovechando el rebote, la mandó al fondo de la red, dando la ventaja a Arabia Saudí ante la euforia de sus compañeros y la afición en las gradas del Hard Rock Stadium.

El tanto llegó tras un periodo de presión saudí y una sólida defensa, recompensando el gran rendimiento del equipo dirigido por Georgios Donis ante una de las selecciones más destacadas de Sudamérica y otorgando a los verdes una ventaja importante antes del descanso.

Al-Omari se convirtió en el primer defensa saudí en anotar en un Mundial.

Es la segunda vez que Arabia Saudí marca en su debut mundialista, tras su gol a Holanda en Estados Unidos 1994.













Los saudíes buscan ganar para avanzar a la siguiente ronda en un grupo complicado que también incluye a España y Cabo Verde.