El Al Nassr continuó su persecución del liderato de la Roshn Saudi League tras lograr una importante victoria sobre el Al Fayha por 3-1, en el enfrentamiento que reunió a ambos equipos dentro de las competiciones de la undécima jornada, de modo que el conjunto "mundialista" sumó tres nuevos puntos y confirmó su continuidad en la lucha por la cima.

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Y el Al Nassr no necesitó mucho tiempo para imponer su superioridad, ya que Abdullah Al Hamdan abrió el marcador en el minuto 4, aprovechando la oportunidad de ser titular para dar a su equipo la ventaja temprana, y traducir la confianza del entrenador australiano Ange Postecoglou, que prefirió alinearlo en lugar del brasileño Ângelo Gabriel en el once inicial.













Y con el inicio de la segunda parte, el portugués Cristiano Ronaldo amplió la ventaja del Al Nassr tras marcar el segundo gol en el minuto 49 de cabeza, colocando a su equipo en una situación relativamente cómoda, antes de que Theo Bongonda devolviera al Al Fayha al partido al anotar el gol que recortaba distancias en el minuto 66, lo que dio a los minutos restantes una mayor emoción.

Pero Ângelo Gabriel, que empezó el partido en el banquillo, logró decantar las cosas a favor del Al Nassr tras marcar el tercer gol en el minuto 79 con un disparo desde dentro del área, confirmando la efectividad de los cambios ofensivos de Postecoglou y acabando con las esperanzas del Al Fayha de remontar el resultado.









Con esta victoria, el Al Nassr elevó su cuenta a 25 puntos en el segundo puesto, igualado con el líder Al Qadsiah antes del enfrentamiento de este último ante el Al Hilal en la misma jornada, mientras que el Al Hilal descendió al tercer puesto a un punto del dúo de cabeza, con un partido aplazado que podría darle una nueva oportunidad para cambiar la fisonomía de la competición.

El Al Nassr logró su tercera victoria consecutiva en sus distintos últimos partidos, tras vencer al Al Diriyah por tres goles a cero, luego superar al Neom por un gol a cero, antes de resolver el enfrentamiento ante el Al Fayha por tres goles a uno, continuando así con la cosecha de resultados positivos y reforzando su confianza antes de los próximos compromisos.

Y entre el gol temprano de Al Hamdan, el cabezazo de Ronaldo y el toque decisivo de Ângelo, el Al Nassr salió con una nueva victoria que lo mantuvo en el corazón de la lucha por el liderato, a la espera de lo que depare el enfrentamiento entre el Al Qadsiah y el Al Hilal, que podría tener un impacto directo en la forma de la competición en la cima de la tabla de la Roshn League.