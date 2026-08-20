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imago-sport-1081064019.jpgAbdullah Ahmed
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Vídeo: Al Hilal golpea al Al Fayha y lidera provisionalmente la Liga Roshn

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudita

El líder continúa su despertar

El Al-Hilal continuó su fuerte inicio en la Roshn Saudi League, tras conseguir su segunda victoria consecutiva en la competición, después de vencer al Al-Feiha por tres goles a cero, la tarde de este jueves, en el marco de los enfrentamientos de la segunda jornada, con lo que "el Líder" sumó los 6 puntos completos y se colocó en la cima de la tabla de clasificación de manera provisional.

El Al-Hilal había comenzado su andadura en la liga con una emocionante victoria sobre el Al-Faisaly por 4-2, antes de confirmar su superioridad en la segunda jornada frente al Al-Feiha, para que el equipo, bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi, continuara cosechando resultados positivos, a pesar de algunos periodos durante los cuales no mostró el nivel ofensivo esperado.

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Savić abre el camino al Al-Hilal

El Al-Hilal necesitó 31 minutos para descifrar la defensa del Al-Feiha, después de que el serbio Sergej Savić lograra marcar el primer gol, aprovechando un balón que rebotó en el portero del equipo local tras un disparo de su compañero Crysencio Summerville, para colocarlo directamente dentro de la red.

Savić aportó un nuevo plus ofensivo a su equipo a través de sus movimientos adelantados, para que el jugador serbio continuara con su presencia goleadora con el Al-Hilal, después de convertirse en una de las soluciones más destacadas en las que el equipo se apoya para llegar a la portería de los rivales.

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HIL

Mendes duplica la ventaja

Y con el inicio de la segunda parte, el Al-Hilal no esperó mucho para ampliar su ventaja, ya que Sultán Mendes logró marcar el segundo gol en el minuto 46, otorgando a su equipo una cómoda ventaja y complicando la tarea del Al-Feiha de volver al partido.

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Tras el segundo gol, el Al-Hilal mantuvo su dominio y su ventaja, mientras que el Al-Feiha intentó buscar recortar la diferencia y volver a meterse en el ambiente del encuentro, pero la defensa de "el Líder" logró lidiar con los intentos del equipo local y mantener su portería a cero.

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El minuto 81 fue testigo de una ocasión para ampliar el marcador, después de que el neerlandés Summerville fallara un penalti que habría sido suficiente para sentenciar el partido de manera temprana, pero su fallo no afectó al dominio del Al-Hilal sobre el enfrentamiento.

Al-Dossari la sentencia al final

Y antes del pitido final, el suplente Nasser Al-Dossari consiguió añadir el tercer gol del Al-Hilal en el minuto 88, dando el golpe de gracia a las esperanzas del Al-Feiha y confirmando la obtención por parte de "el Líder" de los tres puntos sin ninguna complicación en los últimos minutos.

Con esta victoria, el Al-Hilal elevó su cuenta a 6 puntos de dos partidos, para continuar con su arranque perfecto en la Roshn Saudi League, después de haber marcado 7 goles en las dos primeras jornadas, frente a solo dos goles encajados, mientras que el Al-Feiha recibió un nuevo golpe al inicio de su andadura en la competición.

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