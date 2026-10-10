El gesto de una de las estrellas del Al-Nassr durante el duelo ante el Al-Diriyah desató una amplia polémica, después de que prefiriera resolver él mismo una peligrosa jugada de ataque en lugar de pasar el balón a su compañero portugués Cristiano Ronaldo, en una acción que reavivó el debate sobre el egoísmo dentro del campo y el deseo de algunos jugadores de acaparar los focos durante los grandes partidos.

Ronaldo había logrado marcar el primer gol en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Diriyah por 3-0, la noche del viernes, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League, para que el capitán del "Al-Alami" siguiera persiguiendo su histórico gol número 1000, en una noche que también fue testigo de su brillo y de su capacidad para generar ocasiones.

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El exjugador del Al-Nassr Fahad Al-Hariri habló sobre la polémica acción, durante su aparición en el programa "Dorina Ghair", señalando que esperaba que el francés Kingsley Coman no pasara el balón a Ronaldo, pero que él habría tomado una decisión diferente de estar en su lugar.

Al-Hariri dijo: "Cuando Coman quedó solo en la jugada, dije que no la pasaría, pero yo, de estar en su lugar, se la habría pasado a Ronaldo; sin embargo, Coman tiene presión encima y busca lograr protagonismo en la liga, y parece que Coman estaba más confiado en sí mismo y tiene olfato goleador para anotar, y quizá consideraba que Ronaldo también estaba en fuera de juego; e incluso Ronaldo tenía una moral extraordinaria, marcó y dio asistencias".

Al-Hariri aclaró que el gesto de Coman podría estar relacionado con su deseo de demostrar sus cualidades y dejar su huella en la Roshn League, especialmente en medio de las presiones que acompañan a los jugadores de grandes nombres, pero señaló al mismo tiempo que pasar el balón a Ronaldo era, desde su punto de vista, una opción disponible.

A pesar de la polémica que acompañó a la acción, Ronaldo se mostró con la moral alta y logró dejar su huella en la victoria sobre el Al-Diriyah, confirmando que su concentración dentro del campo sigue presente, en un momento en que el Al-Nassr continúa cosechando resultados positivos y manteniendo la lucha por el liderato de la Roshn Saudi League.