La celebración del jugador omaní Musab Al Shaqsi tras el gol que confirmó la victoria de Omán sobre Kuwait, el martes, por 3-1, en la última jornada de la competición del Grupo A de la Copa del Golfo "Gulf Cup 27", generó sorpresa, sobre todo porque puso en el aire la clasificación de Omán a las semifinales.

La selección omaní solo necesitaba asegurar la victoria sobre Kuwait, junto con una derrota de Irak ante Arabia Saudí, para garantizar la clasificación, aunque fuera por superioridad en el apartado del juego limpio.

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Y así se dio, de no ser porque Al Shaqsi se quitó la camiseta tras marcar el tercer gol en el minuto 84, lo que le supuso una tarjeta amarilla que igualó la balanza con la selección iraquí en todo: goles, puntos (4 para cada una) y juego limpio.

El comité organizador recurrió al último de los criterios para decidir la clasificación: el sorteo, algo que despertó la indignación de la mayoría de la afición omaní y de algunas de sus antiguas estrellas, que responsabilizaron a Al Shaqsi de poner en peligro la clasificación.

La leyenda del fútbol omaní, el exportero Ali Al Habsi, dijo durante el análisis del partido en los canales de Abu Dhabi Sports, dirigiendo su crítica al jugador de Omán antes de que se celebrara el sorteo: "Marcaste un gol muy bonito, una gran alegría, ¡y luego te quitas la camiseta!", mostrando su descontento por la acción que protagonizó el jugador.









Señaló que Al Shaqsi había hecho todo (bien) antes de cometer ese desliz, mientras el resto de analistas intervinieron para subrayar que la dificultad de la jugada radicaba en que la selección omaní había llegado desde muy lejos, después de que todos esperaran la clasificación de Irak junto con Arabia Saudí a las semifinales.

Tras comprobar el informe del árbitro del partido y la igualdad entre Omán e Irak en todos los criterios, el comité organizador de la Gulf Cup 27 realizó el sorteo, que otorgó el billete a semifinales a la selección de Omán.