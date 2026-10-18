En uno de los partidos más emocionantes de la décima jornada de la Liga Roshn saudí, Al Khaleej se negó a rendirse ante una desventaja de dos goles frente a su anfitrión Al Fateh y reaccionó en los últimos minutos para darle la vuelta al marcador y arrebatar una emocionante victoria por 3-2, la tarde del domingo, gracias a un gol agónico en el tiempo añadido.

Al Fateh comenzó el encuentro con fuerza y logró traducir su superioridad en el gol de la ventaja por medio de Lukas Haraslín en el minuto 33, para cerrar la primera mitad por delante por un gol a cero.









Con el inicio de la segunda mitad, los locales mantuvieron su dominio y Wilfried Kanga añadió el segundo gol en el minuto 60, por lo que Al Fateh parecía encaminado a sumar los tres puntos, antes de que el partido cambiara de forma dramática.









Musa Barrow encendió la mecha de la remontada al marcar el gol que recortó distancias para Al Khaleej en el minuto 78, dándole a su equipo la esperanza de volver al partido, antes de que Joshua King firmara el empate en el minuto 84, en medio de una emoción creciente en los minutos finales.

















Y mientras el partido se dirigía hacia el empate, Al Khaleej asestó su último golpe en el tiempo agónico, después de que Omar Mascarell marcara el gol de la victoria en el minuto 90+3, para completar una emocionante remontada y dar a su equipo un triunfo valioso, tras haber ido dos goles por detrás hasta el minuto 78.









Con esta victoria, Al Khaleej elevó su cuenta a 12 puntos y ascendió al décimo puesto de la clasificación de la Liga Roshn saudí, mientras que Al Fateh se quedó congelado en 6 puntos y cayó al decimosexto lugar.