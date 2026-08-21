El periodista Walid Al-Farraj abrió el expediente de los fichajes del Al-Ittihad, dirigiendo duras críticas a la forma de gestionar el asunto de los jugadores extranjeros dentro del club, en medio de la polémica constante en torno al gasto y la capacidad financiera del "Decano" durante el periodo actual.

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Al-Farraj dijo a través de su programa "Rotana Sport con Walid": "La verdadera pregunta es: ¿quién recomendó a los jugadores del Al-Ittihad? ¿Quién pagó su valor? ¿Quién aprobó estas cantidades? ¿Dónde está el control?", cuestionando la responsabilidad detrás de las decisiones que llevaron a este número de profesionales y a los costes asociados a ellos.

Y añadió el periodista saudí: "¡Aglomeración y la calle vacía!", en alusión a la gran cantidad de jugadores extranjeros en la plantilla del Al-Ittihad, frente a la ausencia de un número similar de elementos que, a su juicio, hayan aportado el valor futbolístico esperado para el equipo.

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Al-Farraj explicó que el Al-Ittihad cuenta actualmente con 16 jugadores extranjeros, pero considera que solo 6 de ellos pueden considerarse buenos desde el punto de vista futbolístico, lo que le llevó a cuestionar la utilidad del resto de los fichajes y el coste económico que asumió el club para completarlos.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los clubes de la Roshn Saudi League hablan de crisis financieras y de restricciones al gasto, algo que Al-Farraj consideró llamativo, especialmente si algunos clubes sufren económicamente al mismo tiempo que han gastado grandes cantidades en fichajes que no lograron el rendimiento futbolístico esperado.

Las declaraciones de Al-Farraj abren un amplio debate sobre el mecanismo de selección de los jugadores extranjeros en los clubes saudíes, y sobre quién asume la responsabilidad de evaluar los fichajes y aprobar su valor económico, sobre todo porque el asunto de los fichajes no se vincula solo con el presupuesto, sino con el futuro del equipo y su capacidad para aprovechar su plantilla durante la temporada.