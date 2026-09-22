El periodista saudí Walid Al-Farraj respondió a las informaciones que surgieron durante las últimas horas sobre la participación del brasileño Malcom con los Emiratos Árabes Unidos en la Copa del Golfo 27, que arrancará mañana en Yeda.

Las últimas horas fueron testigo de la circulación de informaciones en las redes sociales que aseguraban que el brasileño Malcom había obtenido la nacionalidad emiratí y su incorporación a la selección que participa en el torneo de la Copa del Golfo 27, que comienza mañana en Arabia Saudí.

La selección de los Emiratos Árabes Unidos se encuentra en el Grupo Segundo, junto a las selecciones de Catar, Baréin y Yemen.

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Al-Farraj se burló de esas informaciones a través del programa "Rotana Sport con Walid", donde afirmó que este tipo de noticias llegan a través de una persona que hace de "poster" y la gente se burla y se deja arrastrar por los rumores.

Y añadió: "No tomen las noticias de los grupos de WhatsApp, me matan; este es el grupo de las madres, déjenlo... juro por Dios que esto es un cuento (una historia extraña)".

Cabe recordar que el pasado agosto el Al-Jazira emiratí fichó al brasileño Malcom, procedente del Al-Hilal, tras una destacada trayectoria con el equipo saudí.







