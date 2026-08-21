Vídeo: Al Faraj abre el debate sobre los extranjeros del Ittihad: ¿dónde está el control?

El periodista Walid Al-Farraj abrió el expediente de los fichajes del Ittihad, dirigiendo duras críticas a la forma de gestionar el asunto de los jugadores extranjeros dentro del club, en medio del constante debate sobre el gasto y la capacidad financiera del "Decano" durante la etapa actual.

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Al-Farraj dijo a través de su programa "Rotana Sport con Walid": "La verdadera pregunta es: ¿quién recomendó a los jugadores del Ittihad?, ¿quién pagó su valor?, ¿quién aprobó estas cifras?, ¿dónde está el control?", cuestionando la responsabilidad detrás de las decisiones que condujeron a este número de profesionales y a los costes asociados a ellos.

El periodista saudí añadió: "¡Hay aglomeración y la calle está vacía!", en referencia a la gran cantidad de jugadores extranjeros en la plantilla del Ittihad, frente a la ausencia de un número similar de elementos que, en su opinión, hayan aportado el valor técnico esperado al equipo.

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Al-Farraj explicó que el Ittihad cuenta actualmente con 16 jugadores extranjeros, pero considera que solo 6 de ellos pueden considerarse buenos desde el punto de vista técnico, lo que le llevó a cuestionar la utilidad del resto de los fichajes y el coste económico que asumió el club a cambio de completarlos.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los clubes de la Roshn Saudi League hablan de crisis financieras y restricciones al gasto, algo que Al-Farraj consideró llamativo, especialmente si algunos clubes sufren económicamente en un momento en el que gastaron grandes sumas en fichajes que no lograron el rendimiento técnico esperado.

Las declaraciones de Al-Farraj abren un amplio debate sobre el mecanismo de selección de los jugadores extranjeros en los clubes saudíes, y sobre quién asume la responsabilidad de evaluar las operaciones y aprobar su valor económico, especialmente porque el expediente de los fichajes no está ligado únicamente al presupuesto, sino al futuro del equipo y a su capacidad de aprovechar su plantilla durante la temporada.