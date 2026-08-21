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Vídeo: Al Faraj abre el debate sobre los extranjeros del Ittihad: ¿dónde está el control?

Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

¿Qué dijo el famoso comunicador?

El periodista Walid Al-Farraj abrió el expediente de los fichajes del Ittihad, dirigiendo duras críticas a la forma de gestionar el asunto de los jugadores extranjeros dentro del club, en medio del constante debate sobre el gasto y la capacidad financiera del "Decano" durante la etapa actual.

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Al-Farraj dijo a través de su programa "Rotana Sport con Walid": "La verdadera pregunta es: ¿quién recomendó a los jugadores del Ittihad?, ¿quién pagó su valor?, ¿quién aprobó estas cifras?, ¿dónde está el control?", cuestionando la responsabilidad detrás de las decisiones que condujeron a este número de profesionales y a los costes asociados a ellos.

El periodista saudí añadió: "¡Hay aglomeración y la calle está vacía!", en referencia a la gran cantidad de jugadores extranjeros en la plantilla del Ittihad, frente a la ausencia de un número similar de elementos que, en su opinión, hayan aportado el valor técnico esperado al equipo.

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1ª División
Al Quadisiya crest
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Al Ittihad
ITT

Al-Farraj explicó que el Ittihad cuenta actualmente con 16 jugadores extranjeros, pero considera que solo 6 de ellos pueden considerarse buenos desde el punto de vista técnico, lo que le llevó a cuestionar la utilidad del resto de los fichajes y el coste económico que asumió el club a cambio de completarlos.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los clubes de la Roshn Saudi League hablan de crisis financieras y restricciones al gasto, algo que Al-Farraj consideró llamativo, especialmente si algunos clubes sufren económicamente en un momento en el que gastaron grandes sumas en fichajes que no lograron el rendimiento técnico esperado.

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Las declaraciones de Al-Farraj abren un amplio debate sobre el mecanismo de selección de los jugadores extranjeros en los clubes saudíes, y sobre quién asume la responsabilidad de evaluar las operaciones y aprobar su valor económico, especialmente porque el expediente de los fichajes no está ligado únicamente al presupuesto, sino al futuro del equipo y a su capacidad de aprovechar su plantilla durante la temporada.

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