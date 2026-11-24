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El portugués João Félix, estrella del Al-Nassr saudí, firmó una auténtica obra de arte en el duelo ante el Al-Sadd catarí de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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El Al-Nassr recibió este martes al Al-Sadd en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

En el minuto 52 del encuentro, João Félix marcó el segundo gol del Al-Nassr: recibió un pase elevado en la frontal del área, de espaldas a la portería, y conectó una chilena que se coló en la red del portero Meshaal Barsham, que no pudo hacer nada por detenerla.

El astro portugués recordó los goles de su compatriota y capitán en el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, que marcó de la misma manera ante el Al-Khaleej la temporada pasada en la Liga Roshn saudí.

El de Madeira ya había firmado un gol de esa misma forma con el Real Madrid ante la Juventus en la Liga de Campeones de 2018, y otro con la selección de Portugal ante Polonia en la Liga de Naciones de la UEFA de 2025.

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Los aficionados han propuesto el gol de João Félix como candidato al Premio Puskás, que la FIFA otorga al autor del mejor gol de cada año.

Cabe recordar que João Félix está ofreciendo un rendimiento extraordinario con el Al-Nassr desde el inicio de la presente temporada: este es el octavo gol que marca con el equipo en los 16 partidos que ha disputado en todas las competiciones, en los que además ha repartido 11 asistencias.