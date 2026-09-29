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Vídeo: al estilo de Messi, Adel Boulbina rompe una sequía de 8 meses con la selección de Argelia

Burundi vs Algeria
Burundi
Algeria
Africa Cup of Nations Qualification
A. Boulbina
Al Diriyah
1ª División
Burundi
Argelia
Arabia Saudita

La estrella saudí de Al-Diriyah brilla a nivel internacional

Adel Boulbina, estrella del Al-Diriyah saudí, rompió su sequía goleadora que se prolongó durante casi 8 meses completos con la selección de Argelia, y lo hizo al estilo de la estrella argentina Lionel Messi.

La selección de Argelia visitó a Burundi este martes, en la segunda jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Después de ir por detrás por un contundente 2-0, la selección de Argelia logró igualar el marcador en pocos minutos, y el segundo gol llegó de forma espectacular, desde un tiro libre que Adel Boulbina ejecutó con maestría.

El gol fue el primero que anotaba Boulbina con la selección de Argelia desde hacía 8 meses completos, concretamente desde el pasado 6 de enero, cuando marcó el gol de la victoria ante la República Democrática del Congo en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

La estrella argelina no encontró una mejor manera de romper su sequía goleadora a nivel internacional que aquella que siempre realiza la leyenda argentina Lionel Messi, a quien solo le faltan dos goles para convertirse en el máximo anotador de tiros libres de la historia.

Boulbina ha mantenido su brillante nivel desde el inicio de la presente temporada, concretamente desde su traspaso al Al-Diriyah durante el pasado mercado de fichajes de verano procedente del Al-Duhail catarí, donde ha marcado dos goles en 4 partidos.

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