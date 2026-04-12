Vídeo: Al-Da'ee pone una condición para que el Al-Hilal sea campeón de la Liga Roshen

Mohammed Al-Da’ei, exguardameta del Al-Hilal, afirma que «El Líder» solo será campeón de la Liga Roshen si supera al Al-Nassr, y responsabiliza al italiano Simone Inzaghi de los tropiezos anteriores.

El Al-Hilal es segundo con 68 puntos, a 5 del líder Al-Nassr (73), a falta de 6 jornadas.

En el programa «Dorina Ghair» afirmó: «Si Simone Inzaghi mantiene la misma alineación del Al-Hilal ante Al-Khaloud en los partidos restantes, el equipo será campeón, en mi opinión».

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Y añadió: «Si Inzaghi vuelve a su antigua forma de jugar, no seremos campeones, pues antes provocó empates fáciles que podrían haber decidido el título».

Y concluyó: «Los partidos que le quedan al Al-Hilal son más fáciles que los del Al-Nassr, y podemos ganar y proclamarnos campeones de la Liga Roshen, siempre y cuando el Al-Nassr pierda contra nosotros».